06 марта 2026 в 17:39

США и Израиль допустили фатальную ошибку при атаке на Иран

Shafaq News: США и Израиль по ошибке атаковали иракский погранпост

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты и Израиль случайно атаковали иракский погранпост на границе с Ираном, сообщил портал Shafaq News. В результате инцидента один военный получил осколочные ранения.

По информации источника, предварительно Вашингтон и Тель-Авив планировали нанести удар по «иранскому пограничному посту», который находился поблизости. Информации о разрушениях не приводилось.

До этого Совет обороны страны Ирана сообщил, что страна нанесет удары по объектам в Иракском Курдистане в случае пересечения курдскими группировками границ Исламской Республики. До настоящего момента целью Тегерана были только базы США, Израиля и сепаратистских группировок в регионе, однако при изменении ситуации ответ может стать более масштабным.

Также газета The New York Times со ссылкой на информированный источник сообщала, что американская разведка еще до начала войны США и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства.

