Летчик из Кувейта, сбивший три американских истребителя «дружественным огнем», вошел в историю, пришли к выводу в Сети. Что известно, как это произошло, какие есть версии и нюансы?

Как летчик из Кувейта «случайно» сбил три истребителя США

Центральное командование США 2 марта сообщило, что над Кувейтом из-за дружественного огня были сбиты три американских истребителя F-15E Strike Eagle, задействованных в операции «Эпическая ярость» против Ирана.

«В 23:03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle <...> потерпели крушение над Кувейтом из‑за предполагаемого инцидента с „дружественным огнем“», — говорится в публикации командования в X.

В ведомстве подчеркнули, что пилоты выжили — они успешно катапультировались и находятся в стабильном состоянии.

Утром 2 марта подразделение CNN — News 18 показало видео падения F-15 близ города Эль-Джахра в 30 км к западу от столицы Эль-Кувейта.

Позднее Минобороны Кувейта сообщило, что на территории страны потерпели крушение несколько военных самолетов США. В ведомстве заявили о прямой координации с дружественными американскими силами для выяснения обстоятельств произошедшего.

The Wall Street Journal написала, что истребители случайно сбил пилот военно-воздушных сил Кувейта. По информации издания, инцидент произошел вскоре после прорыва иранского беспилотника сквозь кувейтскую ПВО и поражения тактического центра, что привело к гибели шести американских военных.

F/A-18 Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собеседник WSJ, знакомый с отчетами об инциденте, заявил: после атаки кувейтские силы были настороже, когда на радарах появились американские самолеты, и открыли огонь.

Один из пилотов кувейтского истребителя F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам, сообщает WSJ. Все три истребителя были сбиты, но их пилоты успели катапультироваться.

Газета отметила, что официальная причина крушения истребителей пока не называется и может измениться — американское командование занимается расследованием инцидента. На это указал собеседник WSJ из числа американских чиновников, добавив, что «свою роль могли сыграть» наземные системы противовоздушной обороны Кувейта.

«Обстановка в небе очень напряженная, а во времена стресса, напряженности, кризиса, как и, безусловно, в данном случае, — тем более», — обратил внимание американский полковник в отставке Марк Ганзингер.

Почему кувейтский летчик вошел в историю

«Получается, <...> [он] самый результативный реактивный летчик в одном воздушном бою. Но есть нюанс», — с иронией отметил автор Telegram-канала «Воевода вещает», комментируя инцидент.

Он заявил, что кувейтский летчик «по факту в историю вошел»:

самое большое количество побед в одном воздушном бою на 4-м поколении;

самое большое количество «дружественного огня» за всю историю авиации.

«Браво!» — подчеркнул источник.

«Воевода» задался вопросом, когда именно кувейтский летчик узнал, что «настрелял союзников»: еще в воздухе или уже на стоянке.

Что скрывает Запад в этой истории

Западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых американских истребителей, пишет L'AntiDiplomatico. Аналитики считают, что, скорее всего, самолеты сбили не по ошибке, как это представляют в прессе.

Кувейт Фото: Asad/XinHua/Global Look Press

Франческо Сантоянни на страницах издания утверждает: ведущие западные СМИ «сходят с ума от фейковых новостей», что три американских истребителя F-15E сбили силы Кувейта.

«А не многочисленными иранскими ракетами и беспилотниками, пролетавшими над Кувейтом, как было бы более вероятно», — добавил журналист.

