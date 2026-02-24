Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 11:06

Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью

TWZ: у вертолета Ми-28 сохранился потайной отсек для спасения летчиков

Российский вертолет Ми-28 «Опустошитель» оснащен скрытым отсеком для эвакуации пилотов, сообщает американское издание TWZ. Журналисты портала отмечают интересную конструктивную деталь боевой машины. Специальное пространство находится в хвостовой части вертолета.

Это помещение довольно тесное, но оно способно вместить двух или трех человек. Наличие такой секции позволяет применять Ми-28 для спасения раненых бойцов. Авторы публикации подчеркивают, что модель вертолета претерпела множество изменений с момента своего первого полета. При этом чрезвычайно компактный пассажирский отсек до сих пор считается одной из самых необычных характеристик техники.

Ранее сообщалось, что ударный вертолет Ми-28НМ на Запорожском направлении ежедневно выпускает более 100 ракет. Модернизированная машина оснащена двумя двигателями, чья совокупная мощность достигает 5000 лошадиных сил. Силовая установка способна поднять в воздух 10-тонный аппарат, несущий почти 2,5 тонны различных боеприпасов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого на международной выставке деловой авиации RUBAE 2025 состоялась презентация нового вертолета Aurus Russian Helicopters, окрашенного в черно-белые тона. Гостям мероприятия продемонстрировали кабину и пассажирский салон. Машина укомплектована стандартным для пилотов набором авионики и привычной системой управления.

