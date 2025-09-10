Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 15:17

Компания Aurus представила новый вертолет на RUBAE 2025

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На Международной выставке деловой авиации RUBAE 2025 представили новый вертолет в черно-белой раскраске Aurus Russian Helicopters, сообщает корреспондент NEWS.ru. Презентация включала демонстрацию кабины и пассажирского салона.

Вертолет оснащен стандартной авионикой и системой управления, привычной для пилотов. Особенно оформлена верхняя часть кабины над лобовым стеклом: она покрыта мешковым чехлом, который, судя по видео, будет использоваться в эксплуатации.

Пассажирский салон рассчитан на комфортное размещение: все кресла выполнены в корично-бежевой коже с подстаканниками, столиком и поручнями для удобства. Также присутствуют иллюминаторы и двухсторонние двери. Интерьер выполнен с упором на премиум-комфорт и практичность.

Ранее «Ростех» опубликовал видео первого полета импортозамещенного самолета SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. В рамках программы заменены десятки зарубежных агрегатов, что обеспечило полную независимость от иностранных комплектующих. Так, был модифицирован планер для установки отечественных систем и упрощения производства и обслуживания.

вертолеты
презентации
разработки
видео
Семен Товстый
С. Товстый
Наталья Шатохина
Н. Шатохина
