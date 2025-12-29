Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 20:10

Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес

Парализованный китаец создал умную систему для управления фермой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Парализованный Ли Ся создал умную систему для управления фермой и открыл стартап, передает South China Morning Post. По информации журналистов, 36-летний китаец болен мышечной дистрофией — он может шевелить одним пальцем и ногой.

Из-за диагноза мужчине пришлось покинуть школу после пятого класса, после чего он занялся самообразованием. По информации журналистов, в 25 лет китаец начал учить программирование с помощью онлайн-форумов.

В издании рассказали, что болезнь прогрессировала, и Ли Ся утратил способность ходить и ухаживать за собою самостоятельно. В 220-м году он впал в кому, тогда ему сделали трахеотомию. А в 2021 году мужчина заинтересовался земледелием и решил соединить сельское хозяйство с технологиями интернета вещей, добавили журналисты.

Ранее гуманоидный робот Unitree G1 ударил инженера ниже пояса во время процесса калибровки. Робот в режиме реального времени повторил движения человека без ошибок, а затем неожиданно развернулся.

Китай
стартапы
инвалиды
фермы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
В Минкульте заступились за «отмененных» российских артистов
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.