Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес

Парализованный Ли Ся создал умную систему для управления фермой и открыл стартап, передает South China Morning Post. По информации журналистов, 36-летний китаец болен мышечной дистрофией — он может шевелить одним пальцем и ногой.

Из-за диагноза мужчине пришлось покинуть школу после пятого класса, после чего он занялся самообразованием. По информации журналистов, в 25 лет китаец начал учить программирование с помощью онлайн-форумов.

В издании рассказали, что болезнь прогрессировала, и Ли Ся утратил способность ходить и ухаживать за собою самостоятельно. В 220-м году он впал в кому, тогда ему сделали трахеотомию. А в 2021 году мужчина заинтересовался земледелием и решил соединить сельское хозяйство с технологиями интернета вещей, добавили журналисты.

Ранее гуманоидный робот Unitree G1 ударил инженера ниже пояса во время процесса калибровки. Робот в режиме реального времени повторил движения человека без ошибок, а затем неожиданно развернулся.