28 декабря 2025 в 13:51

Робот-боец ударил инженера ногой в пах и попал на видео

Робот Unitree G1 Робот Unitree G1 Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Гуманоидный робот Unitree G1 ударил инженера ниже пояса во время процесса калибровки. На кадрах, опубликованных в социальной сети Х, видно, как робот в режиме реального времени повторяет движения человека. Сначала демонстрация проходит без ошибок.

Но во время очередного упражнения Unitree неожиданно развернулся к оператору и ударил его ногой в пах. Мужчина рефлекторно присел, а робот скопировал это движение. В обсуждении под видео даже отметился американский бизнесмен Илон Маск. Он отреагировал на инцидент смайликом «смех со слезами».

Ранее на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего) в Казани 110-килограммовый российский робот Daddy разбил защитное стекло, ограждающее арену от зрителей. Это произошло после столкновения с машиной индийской команды DS Robotics.

До этого на концерте китайской поп-звезды Вана Лихуна в Чэнду вместе с живыми танцорами на сцене выступили роботы Unitree G1, поразив зрителей сложной синхронной хореографией. Роботы, разработанные Unitree Robotics, двигались с удивительной плавностью, а кульминацией их номера стало сальто.

