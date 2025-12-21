Российский робот «вышел из себя» на Играх будущего

На Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего) в Казани произошел инцидент с участием тяжелого робота. Аппарат российских участников Daddy врезался в ограждение, что привело к повреждениям и временной остановке соревнований, пишет ТАСС.

Случай произошел в рамках дисциплины «Битва роботов». После столкновения с машиной индийской команды DS Robotics 110-килограммовый российский робот Daddy отлетел в сторону и ударился о защитное стекло, ограждающее арену от зрителей. Оно не выдержало удара и разбилось.

По предварительной информации, никто из зрителей и членов команд не пострадал. В связи с необходимостью замены ограждения и проверки оборудования организаторы были вынуждены объявить технический перерыв.

Победителем этого этапа и обладателем бронзовых наград была признана индийская команда DS Robotics. Соревнования по данному виду спорта являются частью масштабного турнира Games of the Future, объединяющего высокотехнологичные дисциплины.

