21 декабря 2025 в 01:17

Российский робот «вышел из себя» на Играх будущего

Российский робот Daddy влетел в защитное стекло на Играх будущего и разбил его

Набор для робототехники Набор для робототехники Фото: Marta FernÃ°Ndez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press
На Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего) в Казани произошел инцидент с участием тяжелого робота. Аппарат российских участников Daddy врезался в ограждение, что привело к повреждениям и временной остановке соревнований, пишет ТАСС.

Случай произошел в рамках дисциплины «Битва роботов». После столкновения с машиной индийской команды DS Robotics 110-килограммовый российский робот Daddy отлетел в сторону и ударился о защитное стекло, ограждающее арену от зрителей. Оно не выдержало удара и разбилось.

По предварительной информации, никто из зрителей и членов команд не пострадал. В связи с необходимостью замены ограждения и проверки оборудования организаторы были вынуждены объявить технический перерыв.

Победителем этого этапа и обладателем бронзовых наград была признана индийская команда DS Robotics. Соревнования по данному виду спорта являются частью масштабного турнира Games of the Future, объединяющего высокотехнологичные дисциплины.

Ранее на концерте китайской поп-звезды Вана Лихуна в Чэнду произошло неординарное событие. Вместе с живыми танцорами на сцене выступили гуманоидные роботы Unitree G1, поразив зрителей сложной синхронной хореографией.

