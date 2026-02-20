Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 18:35

«Исторический минимум»: в России упал параллельный импорт

Замглавы Минпромторга Чекушов: объем параллельного импорта в январе упал вдвое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Объем параллельного импорта в РФ в январе текущего года снизился до исторического минимума, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, он составил $1 млрд, что почти в два раза меньше прошлогодних значений, передает корреспондент NEWS.ru.

По январю у нас исторический минимум объемов параллельного импорта — $1 млрд. Это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году, — сказал Чекушов.

Он подчеркнул, что пока преждевременно давать точные оценки ситуации на весь 2026 год. По его мнению, январь, будучи первым месяцем нового года, подвержен влиянию специфики сезона, однако общая тенденция к снижению сохраняется.

Он также указал на значительное сокращение объемов поставок по неофициальным маршрутам по сравнению с периодом начала введения соответствующего механизма в 2022—2023 годах. Тогда этот показатель составлял более $4 млрд в месяц.

Ранее сообщалось, что российскую компьютерную технику начнут производить в городе Железногорске в рамках масштабного проекта по импортозамещению. Как рассказали в Министерстве промышленности и торговли Красноярского края, на новом производстве будут выпускать автоматизированные рабочие места, серверы и моноблоки

