«Исторический минимум»: в России упал параллельный импорт

Объем параллельного импорта в РФ в январе текущего года снизился до исторического минимума, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, он составил $1 млрд, что почти в два раза меньше прошлогодних значений, передает корреспондент NEWS.ru.

По январю у нас исторический минимум объемов параллельного импорта — $1 млрд. Это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году, — сказал Чекушов.

Он подчеркнул, что пока преждевременно давать точные оценки ситуации на весь 2026 год. По его мнению, январь, будучи первым месяцем нового года, подвержен влиянию специфики сезона, однако общая тенденция к снижению сохраняется.

Он также указал на значительное сокращение объемов поставок по неофициальным маршрутам по сравнению с периодом начала введения соответствующего механизма в 2022—2023 годах. Тогда этот показатель составлял более $4 млрд в месяц.

