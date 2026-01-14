Моногород в России наладит выпуск отечественной компьютерной техники

Российскую компьютерную технику начнут производить в городе Железногорске в рамках масштабного проекта по импортозамещению, заявили в Министерстве промышленности и торговли Красноярского края. По информации ведомства, на новом производстве будут выпускать автоматизированные рабочие места, серверы и моноблоки.

Компания «Техномакс-Красноярск» начнет выпуск комплектов российской компьютерной техники на территории опережающего развития (ТОР) «Железногорск», — говорится в сообщении.

К 2028 году планируется нарастить объемы производства до 40 тыс. единиц техники в год. Продукция будет ориентирована на внутренний рынок, включая государственные структуры, корпоративный сектор и индивидуальных потребителей, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-214 стал первым импортозамещенным гражданским лайнером, одобренным Росавиацией. Как уточнил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха, самолет получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции.