Авиавласти России выдали первое разрешение импортозамещенному самолету

Самолет Ту-214 стал первым импортозамещенным гражданским лайнером, одобренным Росавиацией, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха. По его словам, самолет получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции.

Ту-214 — первый из линейки импортозамещенных гражданских воздушных судов, получивший одобрение наших авиационных властей, но впереди еще большая работа по другим самолетам нашей гражданской линейки, — сообщили в ОАК.

Ранее сообщалось, что авиационный завод имени Горбунова, вероятно, не успеет своевременно завершить строительство четырех самолетов Ту-214. Планировалось передать эти новые машины авиаперевозчикам в 2025 году. Первоначальный вариант Комплексной программы развития гражданского авиапрома предусматривал передачу заказчикам 10 самолетов к началу 2025 года. Однако завод справился с поставками только двух лайнеров. Один из них был восстановлен, а строительство второго началось еще до 2022 года.

Недавно Объединенная авиастроительная корпорация представила российские гражданские самолеты МС-21 и SJ 100 на авиасалоне Dubai Airshow 2025. Посетители выставки ознакомились с внутренней компоновкой этих лайнеров. МС-21 — это российский проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета. Он призван заменить на отечественном рынке модели Ту-154 и семейства Ту-204.