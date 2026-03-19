19 марта 2026 в 13:27

В ГД ответили, почему ЕС не запрещает Украине атаковать «Турецкий поток»

Чепа: ЕС не может заставить Зеленского прекратить атаки на «Турецкий поток»

Представители Европейского союза не могут заставить президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки беспилотников на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток», поскольку Киев заинтересован в максимальном затягивании конфликта с Москвой, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, подобные удары способны причинить гораздо больше экономического ущерба странам ЕС, чем России.

Я думаю, ЕС не в состоянии все контролировать, в частности, Зеленского, который мечтает, чтобы конфликт с Россией продолжался как можно дольше. Может, и президент Украины не контролирует все, что происходит в стране. Эти атаки по «Турецкому» и «Голубому» потокам действительно могут нанести больше ущерба для Евросоюза, чем для России. Хочу сказать, что все удары по инфраструктуре успешно отражены, и компрессорная станция «Русская» не пострадала, — пояснил Чепа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские военные усилили попытки ударов дронами по инфраструктуре «Турецкого» и «Голубого» потоков. По его словам, речь идет о компрессорных станциях, которые обеспечивают их работу.

Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

