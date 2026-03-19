В Кремле забили тревогу из-за ударов по «Турецкому» и «Голубому» потокам

Украинские военные усилили попытки ударов дронами по инфраструктуре «Турецкого» и «Голубого» потоков, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, речь идет о компрессорных станциях, которые обеспечивают их работу.

Киевский режим накануне продолжал и усиливал удары, попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», — сказал он.

Ранее российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» сообщила об отражении новых атак на инфраструктуру газопроводов в Турцию. Речь идет о «Турецком потоке» и «Голубом потоке». В компании уточнили, что по компрессорной станции «Русская» были зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками. Еще три БПЛА атаковали «Казачью», один — «Береговую».

Кроме того сообщалось, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров обсудили необходимость обеспечения безопасности трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Дипломаты обменялись мнениями на фоне попыток Киева нанести удары по энергообъектам.