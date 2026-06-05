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05 июня 2026 в 11:14

«Представляет угрозу»: в Финляндии испугались планов ЕС по перевооружению

Политик Мема: план Европы по перевооружению угрожает миру на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Планы Европы осуществить перевооружение на сумму €800 млрд все еще угрожают урегулированию украинского конфликта, заявил в соцсети Х финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, дипломатический процесс не следует использовать ради того, чтобы дать украинцам и европейцам время на передышку.

[Президент Украины Владимир] Зеленский может в любое время посетить Москву для урегулирования конфликта. <...> В то же время не вызывает сомнений, что масштабное перевооружение Европы, на которое затрачивается €800 млрд, по-прежнему представляет угрозу миру, — подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что Россия примет капитуляцию Украины как основное условие для мирных переговоров. По мнению парламентария, Зеленский пытается продемонстрировать, что к завершению конфликта стремится только Киев.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны Прибалтики создали casus belli после пропуска дронов ВСУ и являются активными участниками украинского конфликта. Он подчеркнул, что эти государства уже стали врагами и могут продолжить эскалацию.

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