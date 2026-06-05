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05 июня 2026 в 10:58

В автобренде Senat раскрыли подробности о третьей модели

Российский автобренд Senat выпустит кроссовер на новой платформе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Третья модель нового российского премиального автобренда Senat будет выпущена в сегменте кроссоверов, заявил генеральный директор компании Андрей Панков на сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, этот автомобиль полностью спроектируют с учетом особенностей российского рынка, передает корреспондент NEWS.ru.

Третий этап будет уже полностью разработан под потребности российского рынка, автомобиль будет SUV — на основании этой платформы, — сказал Панков.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ впервые представили публике новый седан представительского класса отечественного производства Senat 900. До официальной презентации машина была скрыта под тканью. Производство модели планируют наладить в Санкт-Петербурге. Седан оснастят двигателем V6 мощностью 326 лошадиных сил, длина автомобиля составит 5,14 метра. Салон получил отделку из дерева и кожи наппа.

До этого российский автомобильный бренд Aurus представил обновленные модели Senat и Senat Long. Прежде Aurus Senat в обновленном дизайне можно было наблюдать только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году. При этом Senat Long прежде никогда не показывали широкой публике.

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