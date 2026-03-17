Названа главная тема переговоров Лаврова и Фидана на фоне диверсий Киева МИД России: Лавров и Фидан обсудили безопасность трубопроводов на фоне Украины

Министры иностранных дел России и Турции Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудили необходимость обеспечения безопасности трубопроводов «Голубой» и «Турецкий поток», сообщил МИД РФ в Telegram-канале. Дипломаты обменялись мнениями на фоне попыток Киева нанести удары по энергообъектам.

Затронуты актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на необходимости создания условий для бесперебойного функционирования стратегических российско-турецких проектов в сфере энергетики. В частности, в свете непрекращающихся попыток киевского режима нанести ущерб инфраструктуре газопроводов «Голубой» и «Турецкий поток» особое внимание было привлечено к безусловной важности обеспечения комплексной безопасности трубопроводов, — уточнил МИД.

Ранее сообщалось, что Анкара вновь выразила готовность выступить посредником в разрешении украинского кризиса. Министр иностранных дел Турции подтвердил это в телефонном разговоре с главой МИД РФ. Он также отметил, что Турция ожидает новый раунд консультаций на своей территории.