Названа главная тема переговоров Лаврова и Фидана на фоне диверсий Киева

17 марта 2026 в 18:49

МИД России: Лавров и Фидан обсудили безопасность трубопроводов на фоне Украины

Хакан Фидан (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министры иностранных дел России и Турции Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудили необходимость обеспечения безопасности трубопроводов «Голубой» и «Турецкий поток», сообщил МИД РФ в Telegram-канале. Дипломаты обменялись мнениями на фоне попыток Киева нанести удары по энергообъектам.

Затронуты актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на необходимости создания условий для бесперебойного функционирования стратегических российско-турецких проектов в сфере энергетики. В частности, в свете непрекращающихся попыток киевского режима нанести ущерб инфраструктуре газопроводов «Голубой» и «Турецкий поток» особое внимание было привлечено к безусловной важности обеспечения комплексной безопасности трубопроводов, — уточнил МИД.

Ранее сообщалось, что Анкара вновь выразила готовность выступить посредником в разрешении украинского кризиса. Министр иностранных дел Турции подтвердил это в телефонном разговоре с главой МИД РФ. Он также отметил, что Турция ожидает новый раунд консультаций на своей территории.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

