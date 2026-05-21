21 мая 2026 в 17:00

Золотая молодежь в огне и медборты НАТО: новости СВО к вечеру 21 мая

Медборты НАТО потянулись к украинской границе, золотую молодежь ВСУ расколотили на Сумщине, в Крыму ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по России. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС России водрузили флаг над Шестеровкой

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации завершили освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области. По данным ведомства, в операции участвовали военнослужащие группировки ВС РФ «Север».

Также ВС России нанесли удар по центру подготовки специалистов беспилотных систем на Украине. Кроме того, за сутки были поражены цеха сборки беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров противника. Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Удары нанесены по целям в 148 районах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в четверг, 21 мая, в Кремле вручит звезды Героев участникам специальной военной операции на Украине, а также государственные награды другим достойным россиянам. По его словам, часть наград будет вручена посмертно.

Золотую молодежь ВСУ расколотили на Сумщине

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что летом Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами антисанитарии, жажды и интенсивных авиаударов. Он предположил, что армия России воспользуется ослабленной системой ПВО Украины.

В российских силовых структурах сообщили, что 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которую на Украине называют «элитной» и связывают с золотой молодежью, несет серьезные потери на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области. Информацию о потерях подтверждают некрологи украинских солдат.

Один из жителей Харьковской области тем временем рассказал, что в регионе стали принудительно забирать на службу в ВСУ женщин. Украинок заставляют подписать контракт с помощью шантажа и угроз. По его словам, женщин могут лишать социальных выплат, им также отказывают в подтверждении инвалидности.

В Крыму ответили Зеленскому на слова об ударах по России

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Киев, который намеревается «вернуть домой» прах украинских нацистов, выдаваемых за национальных героев, такими темпами скоро дойдет и до Степана Бандеры, и ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки. Она привела цитату из обращения президента страны Владимира Зеленского, где он назвал «моральным долгом» вернуть прах военных, захороненных за границей.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что слова Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь — всего лишь бравада для хозяев с Запада. Киев пытается убедить своих спонсоров, что состоятелен и готов к дальнейшему продолжению конфликта. По мнению парламентария, уже давно очевидно, что Украина стала «расходным материалом» в западной геополитике.

ВС РФ превратили сотни дронов ВСУ в труху

В оборонном ведомстве заявили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также, по информации ведомства, ликвидированы три управляемые авиабомбы ВСУ.

В польский Жешув тем временем за последние дни прибыло необычно большое количество самолетов санитарной авиации НАТО. В аэропорту города приземлился самолет Learjet 35A немецкой медицинской службы DRF Luftrettung. За два дня до этого там также находились польский медицинский борт Learjet 75 и специализированный самолет-госпиталь авиакомпании SAS.

