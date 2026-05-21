21 мая 2026 в 08:09

В одном из украинских регионов начали принудительную мобилизацию женщин

Женщин стали принудительно забирать на службу в ВСУ в Харьковской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщин стали принудительно забирать на службу в ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости один из жителей региона. Он отметил, что украинок заставляют подписать контракт с помощью шантажа и угроз. По его словам, женщин могут лишать социальных выплат, им также отказывают в подтверждении инвалидности.

Могут, я говорю, пригласить в кабинет, побеседовать и заставить. Как из тюрьмы женщин брали — они не специалисты, — сказал местный житель.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в район Избицкого под Харьковом солдат, непригодных к военной службе. Среди бойцов есть страдающие от синдрома Мэллори — Вейсса, при котором слизистая пищевода и желудка разрывается с сильным кровотечением.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что решение властей в Киеве о снижении возраста мобилизации будет зависеть от ситуации на фронте. По его словам, оно пока не рассматривается. В начале мая украинский адвокат Сергей Старенький сообщал, что на Украине начали обсуждать снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет из-за нехватки людских ресурсов.

