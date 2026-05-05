На Украине заговорили о снижении мобилизационного возраста Юрист Старенький: в Раде обсуждают снижение мобилизационного возраста до 23 лет

На Украине начали обсуждать снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет из-за нехватки людских ресурсов на фронте, заявил в эфире «Новости. Live» украинский адвокат Сергей Старенький. Инициатива рассматривается на уровне депутатов Рады.

На сегодня на Украине идет серьезный разговор о том, чтобы снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет. <...> Сейчас это обговаривается. Мы видим, что человеческого ресурса не хватает, — сказал Старенький.

По его словам, возможны подготовка и внесение поправок в действующее законодательство о мобилизации. Также рассматривается расширение сопутствующих мер регулирования, включая возможное ограничение на выезд за границу для мужчин с 22 лет.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что на Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий. Изменения касаются работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и пересмотра отсрочек для студентов. ТЦК намерены проверять документы у украинских мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. Не исключено, что будут проводиться рейды по спортзалам и другим общественным местам.