Советские вклады: можно ли получить компенсацию, когда и кому вернут деньги

Советские вклады: можно ли получить компенсацию, когда и кому вернут деньги

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил россиянам, что они имеют право на получение выплат по вкладам, открытым еще в советские годы. Однако для этого необходимо подпадать под ряд критериев, а сами выплаты рассчитываются по установленным формулам. Кому положены компенсации, как их получить и каким образом высчитывается их размер — в материале NEWS.ru.

Какие вклады подпадают под компенсацию

Главное условие: вклад должен существовать на 20 июня 1991 года и оставаться открытым как минимум до конца декабря того же года. Если вклад закрыли в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация не положена.

Размер выплаты считают по формуле: остаток на счете на 20 июня 1991 года умножают на возрастной коэффициент и на коэффициент срока хранения. Один рубль 1991 года приравнивается к одному рублю 2026 года. Возрастные коэффициенты закреплены законом, а коэффициент срока хранения зависит от того, когда именно закрыли вклад.

Кому положены выплаты

Как пояснили NEWS.ru эксперты, претендовать на компенсацию могут граждане РФ, у которых в 1991 году были вклады в Сбербанке. В частности, это люди, родившиеся в 1945 году или раньше. Им выплачивают трехкратный размер остатка вклада на 20 июня 1991 года (исходя из нарицательной стоимости денег того времени). Кроме того, выплата положена тем, кто родился с 1946 по 1991 год. Им полагается двукратный размер остатка (по состоянию на 20 июня 1991 года).

Наследники вкладчика также имеют право на выплату. Так, если умерший вкладчик относился к одной из указанных выше возрастных групп (по году своего рождения), наследники получают ту же сумму — трехкратную или двукратную. При этом наследники могут претендовать на выплату независимо от своего возраста.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как уточнила в беседе c NEWS.ru международный финансовый советник, к. э. н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, если владелец вклада умер c 2001 по 2026 год и на момент смерти был гражданином РФ, наследники или те, кто оплатил похороны, могут получить 6000 рублей, если сумма вкладов умершего на 20 июня 1991 года составляла 400 рублей или больше. По ее словам, ритуальная выплата производится только один раз, она не зависит от других компенсаций, полученных при жизни вкладчика, и не уменьшает основную компенсацию по вкладу — две суммы платят независимо друг от друга.

Как рассчитать размер компенсации

Ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев рассказал NEWS.ru, что размер определяют индивидуально по определенной формуле: остаток на 20 июня 1991 года умножают на возрастной коэффициент и на коэффициент срока хранения.

Возрастной коэффициент для родившихся в 1945 году и раньше (и их наследников) равен трем, для родившихся с 1946 по 1991 год (и их наследников) — двум.

Коэффициент срока хранения зависит от того, когда закрыли вклад:

1 — если вклад все еще действует или был закрыт в 1996–2026 годах;

0,9 — если в 1995 году;

0,8 — если в 1994 году;

0,7 — если в 1993 году;

0,6 — если в 1992 году.

К примеру, вкладчик 1944 года рождения (коэффициент — 3) имел на счету 1000 рублей и закрыл вклад в 1994 году (коэффициент — 0,8). В этом случае компенсация составит 2400 рублей (1000 × 3 × 0,8).

Советские рубли Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как получить выплату

Вкладчику нужно прийти в любое отделение Сбербанка с паспортом и сберегательной книжкой (если сохранилась) и написать заявление. За услугу платить не надо. Если книжка утеряна, сотрудники банка проведут поиск по архивам.

Наследникам потребуются: паспорт, свидетельство о смерти вкладчика, документы о праве на наследство и сберкнижка (при наличии). Если книжки нет, наследник может инициировать розыск вклада через нотариуса — тот направит официальные запросы в банк, а найденные счета включит в свидетельство о наследстве.

По словам Расторгуева, для предварительной оценки суммы можно воспользоваться калькулятором на официальном сайте Сбербанка — это поможет сориентироваться до визита в банк.

Читайте также:

14,5% годовых. ЦБ снизил ключевую ставку: когда подешевеют кредиты, ипотека

Куда лучше вложить деньги летом 2026-го в России: вклады, валюта, золото

Доллар рухнул до 74 рублей: когда он будет по 50. Стоит ли покупать валюту