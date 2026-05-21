Россиянам рассказали, как могут пригодиться советские сберкнижки Финогенова: наследники могут получить компенсации по советским вкладам в банках

В России продолжают выплачивать компенсации по вкладам в Сбербанке, открытым до 20 июня 1991 года. Получить деньги могут как сами вкладчики, так и их наследники, сообщила агентству ПРАЙМ профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20.06.1991, умноженного на коэффициент (в зависимости от срока хранения) и на кратность за вычетом ранее выплаченных компенсаций, — пояснила эксперт.

Родившиеся до 1945 года получат трехкратную сумму остатка, а родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники имеют право на выплату, если владелец вклада на день смерти был гражданином России.

Для оформления компенсации необходимо обратиться в офис Сбера с паспортом и сберкнижкой. Наследникам дополнительно потребуются свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Также предусмотрены выплаты на ритуальные услуги — до 6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать пенсионерам обналичить старые сберкнижки. Депутат Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Свищев отметил, что по старым вкладам не возвращают «космические» суммы, как того обещают аферисты.