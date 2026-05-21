Россиянам рассказали, как могут пригодиться советские сберкнижки

Финогенова: наследники могут получить компенсации по советским вкладам в банках

В России продолжают выплачивать компенсации по вкладам в Сбербанке, открытым до 20 июня 1991 года. Получить деньги могут как сами вкладчики, так и их наследники, сообщила агентству ПРАЙМ профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20.06.1991, умноженного на коэффициент (в зависимости от срока хранения) и на кратность за вычетом ранее выплаченных компенсаций, — пояснила эксперт.

Родившиеся до 1945 года получат трехкратную сумму остатка, а родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники имеют право на выплату, если владелец вклада на день смерти был гражданином России.

Для оформления компенсации необходимо обратиться в офис Сбера с паспортом и сберкнижкой. Наследникам дополнительно потребуются свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Также предусмотрены выплаты на ритуальные услуги — до 6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать пенсионерам обналичить старые сберкнижки. Депутат Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Свищев отметил, что по старым вкладам не возвращают «космические» суммы, как того обещают аферисты.

Россиянам рассказали, как могут пригодиться советские сберкнижки
