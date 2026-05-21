Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 06:35

В НАТО предупредили о реакции Альянса на применение ядерного оружия

Рютте: реакция НАТО на любое применение ядерного оружия будет разрушительной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительным», заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. При этом Москва неоднократно опровергала спекуляции о подобных намерениях России.

Россия знает, что, если это применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта произойдет, реакция будет разрушительной, — сказал Рютте, отвечая на вопрос о действиях НАТО в гипотетическом сценарии.

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов несколько раз назвал беспочвенными спекуляции о том, что Москва якобы рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине. Россия указывала, что никому не угрожает, но при этом фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ и наращивание сил Альянса в Европе.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск указывал, что Североатлантический альянс может принять жесткие меры, если конфликт между Россией и Украиной продолжит обостряться. По его словам, эти шаги уже обсуждаются странами НАТО. Российская сторона последовательно выступает против любого прямого участия НАТО в конфликте.

Мир
НАТО
Марк Рютте
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Солнцепеки» выжгли ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 21 мая
В Европе отреагировали на проведение Россией учений ядерных сил
Над Калугой «закрыли небо»
«Объятья Китая»: на Западе озвучили, о чем говорит поездка Путина в Пекин
Врач назвала домашнее блюдо с высоким содержанием коллагена
Лавров рассказал, какими стали Зеленский и ЕС за почти год после Анкориджа
«Болезненные уступки»: Украине обозначили условия завершения конфликта
Молодежи рассказали о грозных последствиях недосыпа
Долги мужа, карьера, слова об уехавших артистах: как живет Светлана Иванова
Архитектор рассказала, как без большого бюджета преобразить дом к лету
Раскрыто, какие вооружения РФ может применить при угрозе нацбезопасности
Подбор ключей для ЕГЭ, звонок из Минобра: новые схемы мошенников в 2026-м
Более 30 беспилотников лишились «крыльев» в Ростовской области
В НАТО предупредили о реакции Альянса на применение ядерного оружия
Названы пять скрытых психологических причин прокрастинации
Стало известно, кому из россиян повысят пенсию с 1 июня
Жители Молдавии возмутились тратами властей на Галкина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 мая
Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ
Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.