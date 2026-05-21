В НАТО предупредили о реакции Альянса на применение ядерного оружия Рютте: реакция НАТО на любое применение ядерного оружия будет разрушительной

Ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительным», заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. При этом Москва неоднократно опровергала спекуляции о подобных намерениях России.

Россия знает, что, если это применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта произойдет, реакция будет разрушительной, — сказал Рютте, отвечая на вопрос о действиях НАТО в гипотетическом сценарии.

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов несколько раз назвал беспочвенными спекуляции о том, что Москва якобы рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине. Россия указывала, что никому не угрожает, но при этом фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ и наращивание сил Альянса в Европе.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск указывал, что Североатлантический альянс может принять жесткие меры, если конфликт между Россией и Украиной продолжит обостряться. По его словам, эти шаги уже обсуждаются странами НАТО. Российская сторона последовательно выступает против любого прямого участия НАТО в конфликте.