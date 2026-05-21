Российские войска с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил, в рамках которых отработано приведение соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности

Раскрыто, какие вооружения РФ может применить при угрозе нацбезопасности Михайлов: при угрозе нацбезопасности РФ может применить любые виды вооружения

В случае возникновения угрозы национальной безопасности Российская Федерация оставляет за собой право использовать любые виды вооружения, которые сочтет необходимыми, заявил в интервью информационной службе «Вести» эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Такими словами он прокомментировал негативную реакцию Запада на совместные ядерные учения России и Белоруссии.

И об этом Запад предупреждал лично президент России Владимир Владимирович Путин… Реакция Запада на совместные учения России и Белоруссии по ядерному сдерживанию является такой столь негативной, они называют это шантажом и так далее, — отметил эксперт.

По его мнению, столь резкая реакция западных политиков объясняется страхом. Западные страны понимают, что «игры закончились», резюмировал эксперт.

Ранее генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в очередной раз заявил, что ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительным». При этом Москва неоднократно опровергала спекуляции о подобных намерениях России. Российская сторона также последовательно выступает против любого прямого участия НАТО в конфликте.