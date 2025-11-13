Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:50

Стала известна реакция Александра Маршала на претензии Намина

Певец Маршал обещал разобраться после слов Намина о себе и своих коллегах

Стас Намин Стас Намин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лидер «Парка Горького» Александр Маршал заявил NEWS.ru, что он в курсе негативных высказываний основателя коллектива, музыканта Стаса Намина в его адрес. Артист обещал с этим разобраться.

Я все знаю. Разберемся, — прокомментировал Маршал.

Основатель группы «Парк Горького», Стас Намин резко отозвался об участниках старого коллектива.

Конечно, смешно, просто смешно. Бездарные, абсолютно старые <...> куда-то лезут. Куда вы лезете? Даже если бездарные, ничего страшного. Если кому-то нравится бездарность, почему бы и нет? Кому что нравится, пусть тем и давится, — заявил Намин.

Он отметил, что участники первого состава группы «Парк Горького» якобы незаконно используют имя коллектива и гастролируют с концертами. В пресс-центре МИЦ «Известия» после пресс-конференции коллектива он сказал NEWS.ru, что музыканты не имеют никакого отношения к настоящему «Парку Горького». У Александр Маршала и участников его «Парка Горького» другое мнение по этому поводу: они считают, что только они обладают правами на использование названия группы.

Ранее Намин высказался, что заслуженный артист России и бывший член группы «Парк Горького» Николай Носков даже после инсульта продолжает выступать с концертами. На пресс-конференции группы в центре «Известия» Намин заявил, что именно Носков был «настоящим лидером» музыкального коллектива.

