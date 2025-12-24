В странах БРИКС может появиться собственная платежная система

Разработка общей платежной системы является ключевой задачей для стран БРИКС, сообщил ТАСС посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос. Он подтвердил, что работа по этому направлению активно ведется и вполне осуществима.

Значительный прогресс был достигнут во время российского председательства в 2024 году, и мы продолжаем работу над этим вопросом в период председательства Бразилии. Это действительно важная тема, и ее реализация возможна, — заявил посол.

Дипломат отметил, что фокус обсуждений сосредоточен на интеграции национальных платежных систем и расширении использования национальных валют. В качестве примера он привел, что более 90% расчетов в торговле между Россией и Китаем уже осуществляются в рублях и юанях.

Ранее замминистра иностранных дел РФ, шерпа России в организации Сергей Рябков заявил, что вопрос о превращении БРИКС в полноценную международную организацию в настоящее время не стоит на повестке дня. По его словам, формат объединения за время своего существования претерпел значительные изменения и прошел несколько этапов качественной трансформации.