Экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией

13 марта 2026 в 20:02

Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали в больницу с пневмонией

Жаир Болсонару Фото: Marina Uezima/IMAGO/Global Look Press
Бывшего президента Бразилии (2019–2022) Жаира Болсонару, осужденного за попытку госпереворота и отбывающего тюремное заключение, перевели в отделение интенсивной терапии столичной больницы DF Star, говорится в сообщении медучреждения. У него была диагностирована острая пневмония.

Политик был госпитализирован из-за высокой температуры и пониженного уровня кислорода в крови. После обследования медики поставили диагноз двусторонней бактериальной бронхопневмонии и приступили к лечению с использованием внутривенных антибиотиков.

Супруге и сыновьям бывшего президента разрешили присутствовать в палате, но там будет постоянно дежурить полиция, а мобильные телефоны проносить запрещено. Это решение вынес судья Федерального верховного суда Алешандри ди Морайс.

Болсонару приговорен к 27 годам лишения свободы за участие в попытке государственного переворота в 2022 году. Его проблемы со здоровьем начались еще в 2018 году во время предвыборной кампании, когда он получил ножевое ранение в живот.

