16 декабря 2025 в 14:56

В МИД России оценили возможность институционализации БРИКС

Рябков: БРИКС не планируют превращать в международную организацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вопрос о превращении БРИКС в полноценную международную организацию в настоящее время не стоит на повестке дня, заявил в опубликованном на сайте ПИР-центра интервью замминистра иностранных дел РФ, шерпа России в организации Сергей Рябков. По его словам, формат БРИКС за время своего существования претерпел значительные изменения и прошел несколько этапов качественной трансформации.

Все начиналось как неформальная площадка. В настоящее это сложный, многокомпонентный механизм взаимодействия стран по широкому спектру направлений. В БРИКС удалось избежать излишней бюрократизации и жесткой привязки к организационной структуре. Это гарантирует равноправный диалог, считает дипломат.

Задача превращения БРИКС в полноценную международную организацию на повестке дня пока не стоит, — сказал Рябков.

Ранее депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер заявил, что США пытаются скопировать рецепт успеха у БРИКС, сосредотачивая внимание на торговле и прекращении вмешательства в дела других государств. По его словам, Штаты признали право остальных стран на собственные интересы.

БРИКС
МИД России
Сергей Рябков
Россия
