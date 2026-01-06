Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 12:58

На Украине увидели «энергетический след» в отставке Малюка

На Украине связали отставку Малюка с энергетическим скандалом

Василий Малюк Василий Малюк Фото: Социальные сети
Уход с должности главы СБУ Василия Малюка может быть связан с энергетическим скандалом на Украине, сообщили в издании LIGA.net со ссылкой на источники. Журналисты подчеркнули, что перед экс-руководителем службы безопасности стояла задача не допустить утечки информации о коррупции, однако он не справился.

Причиной отставки главы Службы безопасности Украины Василия Малюка стало то, что дело о коррупции в «Энергоатоме» приобрело публичность. Причина — громкая огласка Миндичгейта. Малюк должен был предупредить если не саму утечку информации о деле, то масштаб скандала, — отметили журналисты.

Отмечается, что 10 ноября НАБУ сообщило о поведении масштабной операции в сфере энергетики. Также в ведомстве опубликовали видео с сумками, набитыми иностранной валютой — их нашли в ходе расследования. Позже сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену и соратнику президента Украины Тимуру Миндичу — последний успел покинуть страну.

Ранее политолог Аслан Рубаев заявил, что отставка Малюка говорит о глубокой деградации в системе украинской власти. Эксперт отметил, что не стоит оценивать увольнение чиновника как локальный скандал.

