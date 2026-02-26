Бандиты застрелили известного актера на глазах у его детей В Бразилии бандиты убили актера Мойсеса Феррейру на глазах у его семьи

Бандиты жестоко расправились с известным бразильским театральным актером, который помогал в борьбе с преступностью, сообщает Need To Know. 33-летний Мойсес Триндаде Барбос Феррейра был убит вечером 23 февраля в городе Салвадор, административном центре штата Баия.

К его дому подъехали вооруженные люди и открыли огонь из автоматического оружия. Трагедия развернулась на глазах у родных — родителей и детей артиста. Мужчина получил тяжелые ранения, спасти его медикам не удалось. Сейчас полиция ищет преступников.

Феррейра был заметной фигурой в театральной среде, играл в нескольких труппах, а в 2025 году открыл заведение, ставшее местом притяжения для местных жителей. Вместе с коллегами он ставил спектакли о жизни в фавелах. Кроме того, мужчина активно вел блог, посвященный проблеме криминала.

У него было много планов. Мы боролись за то, чтобы как можно больше людей вырвались из мира криминала, — рассказал его друг Алан Кардосо.

Ранее сообщалось, что не менее 18 человек погибли в Мексике во время операции против лидера картеля «Новое поколение Халиско» и последовавших беспорядков. Так, в Сапопане штата Халиско во время уличной перестрелки убили сотрудника прокуратуры, там же погибла и беременная женщина.