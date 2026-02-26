Политолог раскрыл, получит ли Украина ядерное оружие Запада

Великобритания и Франция вряд ли передадут ВСУ готовое ядерное оружие, однако могут оказать технологическую поддержку и предоставить специалистов для его производства на украинской территории, заявил политолог и публицист Юрий Светов в беседе с ИС «Вести». Эксперт считает, что тема появления ядерного оружия на Украине в том или ином виде действительно существует, но страны Запада не отдадут реальную бомбу, которую можно применить.

Тема того, что на Украине может появиться в какой-то форме ядерное оружие, присутствует. Конечно, ни Британия, ни Франция не будут передавать реально какую-то бомбу, которую могут взорвать украинцы. А вот помочь технологически, помочь, может быть, специалистами вполне могут, — сказал он.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что гипотетическая передача ядерного оружия Украине со стороны Франции или Великобритании спровоцирует резкое обострение конфликта с Россией. Эксперт подчеркнул, что в случае использования Киевом такого оружия Лондон и Париж будут расцениваться Москвой как непосредственные участники боевых действий.

Кроме того, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина в случае получения ядерного оружия обязательно применит его против России. По мнению сенатора, если Лондон и Париж все же решатся на такой шаг, его последствия будут носить экстраординарный характер.