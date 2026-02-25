Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 19:05

«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия

Политолог Перенджиев назвал эскалацией планы Франции передать ВСУ ядерное оружие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Возможная передача Францией или Великобританией ядерного оружия Украине приведет к серьезной эскалации конфликта с Россией, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что в случае применения Киевом ядерного оружия Франция и Британия будут рассматриваться Россией как стороны конфликта.

Разворот в пользу того, чтобы ядерное оружие было на Украине — это уже совсем дико. Это эскалация в высшей степени. Но самое интересное, что мы же не по Украине будем бить ядерным оружием, а по тем, кто его поставил. Вот в чем дело. И это все записано у нас в нашей ядерной доктрине: мы рассматриваем не только сторону, которая угрожает ядерным оружием с территории своего государства, но и тех, кто спонсировал эту угрозу, кто помогал ее организовать с этой территории. Они тоже рассматриваются нами как стороны ядерного конфликта. Мы же это прописали, они или не хотят замечать, или не читают. То есть это говорит о том, что там ребята реально сбрендили, с головой совсем плохо, — объяснил Перенджиев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что передача «грязной бомбы» Киеву со стороны Франции и Великобритании может привести к самоуничтожению Украины. По его словам, Россия готова принять решительные меры в ответ на любую агрессию со стороны европейских стран.

