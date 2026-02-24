Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 12:00

«Сами сотрут свою страну»: депутат о передаче ядерного оружия Украине

Депутат Колесник: украинцы уничтожат сами себя, получив «грязную бомбу»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Получение «грязной бомбы» от Франции и Великобритании может привести к самоуничтожению Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Россия готова дать решительный ответ на любую эскалацию со стороны европейских государств.

У Службы внешней разведки РФ очень точная информация. Если они ее публикуют, то это 100% доказанные факты. Вот только «грязные бомбы» опасны и для самой Украины. Странно, что они этого не понимают. У таких бомб есть один большой недостаток: они могут взорваться в руках самих украинцев, которые будут их перевозить. Так они могут стереть свою страну с лица земли. Франции и Британии, когда это произойдет и все факты вскроются, тоже не позавидуешь. Видимо, болезнь [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) по истреблению собственного народа заразила и их. Скорее всего, этот бесенок покусал руководителей этих стран, и они теперь тоже решили угробить своих граждан, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что существует большая вероятность передачи ядерного оружия Украине со стороны Франции и Великобритании. Однако, по словам депутата, если это случится, то ответственность за последствия будет нести не Россия, а те страны, которые примут участие в этом процессе.

Каждый новый шаг британцев показывает, что они хотят превратить страну в Атлантиду. Желание повышать и повышать эскалацию, сеять гибель, вызывать все большие конфликты до добра не доведет. Но если они так сильно загорелись этой идеей, мы их потушим. Я просто хочу напомнить, что Россия была и остается крупнейшей ядерной державой в мире, — заключил Колесник.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Великобритания и Франция пытаются представить возможную передачу ядерного оружия Украине как результат ее собственных разработок. В ведомстве указали на риски нарушения международного права и подрыва режима нераспространения.

Украина
Франция
Великобритания
ядерное оружие
