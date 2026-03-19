Россиянам рассказали о расходах на регистрацию дачного дома

Размер государственной пошлины за кадастровый учет дачного дома составит 2 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. При этом, по его словам, еще 4 тыс. рублей придется потратить на регистрацию прав.

На март 2026 года в России нет отдельного штрафа за сам факт того, что дачный дом не зарегистрирован. Многие собственники участков слышали об обратном, но юридически ситуация устроена иначе. С 1 марта 2025 года в стране действует принцип «построил — оформи». Эксплуатировать построенные сооружения теперь можно только после оформления на них прав. Однако отсутствие взысканий не означает, что откладывать регистрацию можно бесконечно. Реальные расходы набегают с других сторон, и суммы там вполне ощутимые. До 1 марта 2031 года действует упрощенный порядок по «дачной амнистии». Госпошлина за кадастровый учет составит 2 тыс. рублей, а одновременно с регистрацией прав — 6 тыс. рублей, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что если объект уже зафиксирован в реестре и требуется только зарегистрировать право на участок для садоводства, то это будет стоить 700 рублей. Кроме того, по словам юриста, необходимо будет оплатить технический план, который готовит кадастровый инженер по договору.

Дальше подключается налоговая. Собственник обязан сообщить в ФНС о наличии объекта недвижимости, если по нему не приходило уведомление и налог не уплачивался. Сделать это нужно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. За непредставление такого сообщения Налоговый кодекс предусматривает штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. То есть деньги возникают не как наказание за «неоформленность», а как санкция за неуплату, — резюмировал Русяев.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что россиянам, планирующим жить на даче летом, теперь потребуется временная регистрация по месту пребывания. По его словам, соответствующие поправки к Федеральному закону «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения» были приняты в Госдуме.