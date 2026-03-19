19 марта 2026 в 01:33

«Зеленский придет в ярость»: на Западе предсказали исход саммита Евросоюза

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европейский саммит 19 марта грозит обернуться катастрофой для Киева, пишет издание Politico. По данным источников, судьба €90 млрд (8 трлн рублей), необходимых Украине для продолжения конфликта, зависит от позиции Венгрии, которая блокирует кредит в ответ на остановку транзита нефти по «Дружбе».

Автор отмечает, что тема Украины окончательно расколола Европу. Дружественные саммиты в итоге превратились в поле битвы, признали журналисты.

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился после того, как Киев в конце января по надуманным причинам остановил прокачку нефти по российскому нефтепроводу «Дружба». В ответ Будапешт заблокировал кредит ЕС и поставки дизеля. Премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно заявлял: деньги будут разблокированы только после возобновления транзита нефти.

Ранее глава кабмина указал, что Венгрия не поддастся на шантаж Украины и не откажется от выгодных поставок энергоносителей из России. Он вновь раскритиковал решение Киева заблокировать нефтепровод «Дружба» и предупредил, что завтра в Брюсселе даст бой попыткам лишить страну дешевой энергии.

