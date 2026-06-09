Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций ограничит экспорт высокоэффективных сплавов, никелевых порошков, руды драгоценных металлов и химикатов, заявила в соцсети X глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее словам, импорт новых товаров, включая запчасти для автомобилей, некоторые руды драгоценных металлов и химикаты, также будет ограничен.

Мы также ужесточим экспорт дополнительных материалов и технологий, включая никелевые порошки, металлы и высокоэффективные сплавы, — написала Каллас.

Ранее сообщалось, что Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». В частности, как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, то у Европейского союза начнутся тяжелые времена — в частности, и без того кризисная ситуация резко обострится.