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09 июня 2026 в 15:12

Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию

ЕС ограничит экспорт никелевых порошков и высокоэффективных сплавов

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций ограничит экспорт высокоэффективных сплавов, никелевых порошков, руды драгоценных металлов и химикатов, заявила в соцсети X глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее словам, импорт новых товаров, включая запчасти для автомобилей, некоторые руды драгоценных металлов и химикаты, также будет ограничен.

Мы также ужесточим экспорт дополнительных материалов и технологий, включая никелевые порошки, металлы и высокоэффективные сплавы, — написала Каллас.

Ранее сообщалось, что Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». В частности, как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, то у Европейского союза начнутся тяжелые времена — в частности, и без того кризисная ситуация резко обострится.

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