В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией

В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией ЕС в рамках новых антироссийских санкций введет ограничения против третьих стран

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций введет экспортные ограничения против компаний из КНР, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Индии, сообщила в соцсети X глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее словам, в общей сложности речь идет об ограничениях против 50 компаний.

Новые списки будут включать в себя более 30 позиций, связанных с производством беспилотников, а также новые экспортные ограничения против 50 компаний, включая предприятия, базирующиеся в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, ОАЭ и Индии, — отметила она.

Ранее сообщалось, что Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». В частности, как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, то у Европейского союза начнутся тяжелые времена — в частности, и без того кризисная ситуация резко обострится.