«Битва в Брюсселе»: Венгрия готова противостоять Зеленскому из-за «Дружбы» Орбан: Венгрия не даст Украине лишить ее выгодных энергоносителей из России

Венгрия не поддастся на шантаж Украины и не откажется от выгодных поставок энергоносителей из России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше. Он вновь раскритиковал решение Киева заблокировать нефтепровод «Дружба» и предупредил, что завтра в Брюсселе даст бой попыткам лишить Венгрию дешевой энергии.

Завтра нам предстоит битва в Брюсселе, потому что, как вы знаете, украинцы и президент Украины Владимир Зеленский решили ввести против Венгрии нефтяную блокаду и заблокировали нефтепровод «Дружба». Они делают это, потому что у них есть требования к Венгрии, которые мы, лично я не готов выполнять, — уточнил Орбан.

Политик предупредил, что отказ от российских ресурсов приведет к повышению цен на коммунальные платежи. В результате простые граждане будут терять месячную зарплату ежегодно на оплату услуг.

Украина остановила транзит нефти по «Дружбе», ссылаясь на некие повреждения, характер которых не раскрывается. В ответ Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на миллиарды евро и 20-й пакет санкций. Противостояние между двумя государствами продолжается.

Ранее Орбан заявил об идеологическом разрыве между Будапештом и Брюсселем. Он отметил, что ценности, которые продвигает Евросоюз, чужды венгерскому народу. По его словам, для Венгрии ЕС важен прежде всего как рынок.