18 марта 2026 в 23:53

«Битва в Брюсселе»: Венгрия готова противостоять Зеленскому из-за «Дружбы»

Орбан: Венгрия не даст Украине лишить ее выгодных энергоносителей из России

Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Венгрия не поддастся на шантаж Украины и не откажется от выгодных поставок энергоносителей из России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше. Он вновь раскритиковал решение Киева заблокировать нефтепровод «Дружба» и предупредил, что завтра в Брюсселе даст бой попыткам лишить Венгрию дешевой энергии.

Завтра нам предстоит битва в Брюсселе, потому что, как вы знаете, украинцы и президент Украины Владимир Зеленский решили ввести против Венгрии нефтяную блокаду и заблокировали нефтепровод «Дружба». Они делают это, потому что у них есть требования к Венгрии, которые мы, лично я не готов выполнять, — уточнил Орбан.

Политик предупредил, что отказ от российских ресурсов приведет к повышению цен на коммунальные платежи. В результате простые граждане будут терять месячную зарплату ежегодно на оплату услуг.

Украина остановила транзит нефти по «Дружбе», ссылаясь на некие повреждения, характер которых не раскрывается. В ответ Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на миллиарды евро и 20-й пакет санкций. Противостояние между двумя государствами продолжается.

Ранее Орбан заявил об идеологическом разрыве между Будапештом и Брюсселем. Он отметил, что ценности, которые продвигает Евросоюз, чужды венгерскому народу. По его словам, для Венгрии ЕС важен прежде всего как рынок.

Виктор Орбан
Венгрия
Украина
энергоносители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гениальный ход Ирана — нефть через Ормуз за юани: что будет с долларом
Американский актер пообщался с разбитыми под Харьковом бойцами ВСУ
США и Израиль бомбят главный иранский порт
Что сейчас происходит в Севастополе на фоне работы ПВО
Бурная личная жизнь, вражда с Кадышевой, СВО: как живет Надежда Бабкина
Песков сообщил о статусе трехсторонних переговоров с США и Украиной
Иран вынес вердикт по возможному перемирию с США и Израилем
Болезнь прячется годами: ликбез врача по раку желудка, поразившему Лерчек
Сплошные аншлаги: Лолиту больше не «отменяют» — кто помог певице
Что известно о закрытии аэропорта в Геленджике
Спасатели локализовали пожар в московском бизнес-центре
Кабмин США уличили в «готовности» опубликовать данные об инопланетянах
Стоимость нефти марки Brent превысила $110 за баррель
Крупнейший в мире СПГ-комплекс в Катаре попал под ракетный удар
Разобрала и уничтожила: семья Тиммы вытащила «скелеты из шкафа» Седоковой
Покупать в рассрочку будем по-новому: что изменится с 1 апреля 2026 года
Путин обратился к новому верховному лидеру Ирана из-за смерти Лариджани
Игравшая в паре с Биковичем российская актриса попала в список «Миротворца»
В России обнародовали проект закона об искусственном интеллекте
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

