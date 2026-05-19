В Европе увидели изменение в отношении Венгрии к Украине Politico: Венгрия может поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия может поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС, сообщило Politico. Об этом говорит начало консультаций Венгрии и Украины по восстановлению прав закарпатских венгров, считают в издании.

Шаг Венгрии по началу переговоров с Киевом о правах венгерских меньшинств на Украине — это сигнал о том, что Будапешт, вероятно, в ближайшие недели поддержит начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, — говорится в сообщении.

Предыдущие власти Венгрии не раз обвиняли Киев в ухудшении отношений между странами. Они настаивали, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС до тех пор, пока не будут обеспечены права венгерского меньшинства в Закарпатье, включая возможность обучения на родном языке.

Ранее бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсетях, что рассчитывает на сохранение результатов, достигнутых прежним правительством за последние 16 лет. По словам политика, теперь страной управляет либеральное правительство, а уходящий кабинет подготовил своего рода «инвентаризацию» достигнутых показателей.