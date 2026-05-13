Орбан обеспокоен новым либеральным правительством

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает на сохранение результатов, достигнутых прежним правительством за последние 16 лет, заявил он в обращении в соцсети. По словам Орбана, с этого дня страной управляет либеральное правительство, а уходящий кабинет подготовил своего рода «инвентаризацию» достигнутых показателей.

Либеральное правительство стартует из этой точки. Только бы они это не разрушили, — заявил Орбан.

Он отметил, что Венгрия занимает одно из ведущих мест в Евросоюзе по темпам экономического роста, а уровень занятости с 2010 года вырос примерно на миллион человек. Он также напомнил о мерах социальной поддержки, реализованных за годы его правления, включая налоговые льготы для семей с детьми, освобождение от налогов молодых людей до 25 лет и многодетных матерей, программы льготной ипотеки, а также повышение пенсий и заработных плат.

Кроме того, Орбан заявил, что за 16 лет правительству удалось значительно увеличить государственные резервы, нарастить золотой запас страны и валютные резервы, а также сохранить жесткий контроль над нелегальной миграцией.

Ранее стало известно, что на пост министра иностранных дел Венгрии назначена Анита Орбан. Документ о назначении ей вручил президент страны Тамаш Шуйок.