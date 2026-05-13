День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 20:20

Орбан обеспокоен новым либеральным правительством

Орбан: новое правительство Венгрии не должно разрушить прежние достижения

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает на сохранение результатов, достигнутых прежним правительством за последние 16 лет, заявил он в обращении в соцсети. По словам Орбана, с этого дня страной управляет либеральное правительство, а уходящий кабинет подготовил своего рода «инвентаризацию» достигнутых показателей.

Либеральное правительство стартует из этой точки. Только бы они это не разрушили, — заявил Орбан.

Он отметил, что Венгрия занимает одно из ведущих мест в Евросоюзе по темпам экономического роста, а уровень занятости с 2010 года вырос примерно на миллион человек. Он также напомнил о мерах социальной поддержки, реализованных за годы его правления, включая налоговые льготы для семей с детьми, освобождение от налогов молодых людей до 25 лет и многодетных матерей, программы льготной ипотеки, а также повышение пенсий и заработных плат.

Кроме того, Орбан заявил, что за 16 лет правительству удалось значительно увеличить государственные резервы, нарастить золотой запас страны и валютные резервы, а также сохранить жесткий контроль над нелегальной миграцией.

Ранее стало известно, что на пост министра иностранных дел Венгрии назначена Анита Орбан. Документ о назначении ей вручил президент страны Тамаш Шуйок.

Европа
Виктор Орбан
Венгрия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боксер проиграл свой первый бой и оказался по частям в реке
Ермака заподозрили в попытке бегства
Автомобиль взорвался в центре Киева
Нетаньяху тайно встретился с президентом Эмиратов
Диктор раскрыл старый секрет об умершем тележурналисте Молчанове
Аракчи обвинил Кувейт в нападении на иранское судно в Персидском заливе
Ковальчук двумя словами описал назначение врио губернатора Брянской области
Депутат Госдумы покинул ЛДПР
Орбан обеспокоен новым либеральным правительством
Мамаев оценил интерес «ПСЖ» к талантливому российскому футболисту
Лидеры Евросоюза жестко осадили амбиции Каллас по переговорам с Москвой
Россиянин подорвался на взрывчатке в ДНР
Скандал с Орбакайте, слухи о болезни, жена в США: как живет Игорь Крутой
В Европе разглядели намек в послании Путина
Девятиэтажка загорелась на востоке Москвы
Росавтодор против цемента, пекло у Измайловского кремля: что будет дальше
Гладков подал в отставку: что известно, кто возглавит Белгородскую область
Стало известно, о чем Лавров беседовал с коллегой из Индии
Автоэксперт назвал эффективные способы экономии бензина
Известный радиоведущий назвал главную заслугу Молчанова на ТВ
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.