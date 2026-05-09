09 мая 2026 в 16:03

У Венгрии официально появился новый премьер-министр

Петер Мадьяр избран новым премьер-министром Венгрии

Фото: Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии по итогам первого заседания Государственного собрания нового созыва, сообщает Szeged.hu. За его назначение проголосовали 140 депутатов, против высказались 54 парламентария, один депутат воздержался.

Сразу после оглашения результатов голосования Мадьяр принес присягу и официально вступил в должность главы правительства Венгрии. Он сменил на этом посту Виктора Орбана, который после 16 лет руководства страной вместе со своей партией «Фидес — Венгерский гражданский союз» переходит в оппозиционный лагерь.

Ранее Мадьяр обвинил уходящее правительство Виктора Орбана в умышленном истощении государственных финансов и существенном увеличении бюджетного дефицита. По утверждению политика, дефицит государственного бюджета в 2026 году достигнет 6,8% от ВВП вместо первоначально заложенных 3,9%.

До этого сообщалось, что в Венгрии после поражения Орбана и его партии «Фидес» на выборах начался ускоренный вывод капитала. По информации журналистов, предприниматели и лица из близкого окружения политика переводят свои активы в государства Ближнего Востока, а также рассматривают для размещения средств Австралию и Сингапур.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
