09 мая 2026 в 12:28

Орбан покидает пост премьер-министра Венгрии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Виктор Орбан 9 мая покидает пост премьер-министра Венгрии. После него правительство страны возглавит лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Орбан находился на посту премьера рекордный срок. До него еще ни один политик не возглавлял венгерское правительство так долго: партия Орбана сменила у власти правившую с 2002 года Соцпартию. После выборов в 2014, 2018 и 2022 годах она сохраняла за собой парламентское большинство.

Ранее Мадьяр выступил с жесткими обвинениями в адрес уходящего кабинета Виктора Орбана, заявив о намеренном опустошении государственной казны и резком росте бюджетного дефицита. По словам политика, дефицит государственного бюджета в 2026 году составит 6,8% от ВВП вместо изначально запланированных 3,9%.

До этого сообщалось, что в Венгрии после поражения Орбана и его партии «Фидес» на выборах начался спешный вывод капитала. Бизнесмены и приближенные к политику переводят активы в страны Ближнего Востока, а также рассматривают Австралию и Сингапур. Мадьяр заявил, что «олигархи Орбана» выводят активы на десятки миллиардов форинтов в ОАЭ, Уругвай и США.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

