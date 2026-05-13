Диктор раскрыл старый секрет об умершем тележурналисте Молчанове

Диктор Березин рассказал, что Молчанов мог вести «Взгляд» вместо Листьева

Владимир Молчанов Владимир Молчанов Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Журналист Владимир Молчанов мог бы вести программу «Взгляд» вместо Владислава Листьева, рассказал NEWS.ru телеведущий Владимир Березин. По его словам, глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко рассматривал кандидатуру Молчанова. При этом, по словам Березина, Молчанов и Листьев не конкурировали друг с другом.

Думаю, если бы Молчанов вел программу вместо Листьева, то это было бы очень уместно. Он бы «вписался» в формат передачи. Листьев устанавливал взаимоотношения со зрителями, Молчанов — тоже, — отметил собеседник.

Он выразил мнение, что до конца 1980-х ведущие-дикторы общались со зрителями достаточно строго, как будто даже «стиснув зубы». Молчанову удалось сломать этот стереотип, показав более интересный и понятный для публики образ ведущего, добавил Березин.

Молчанов внедрил образ аристократа на экране. При этом он не играл роль, а был таким. Он был одним из тех, кто делал большое телевидение, воспринимал его как жанр искусства. Молчанов доказал, что оно может быть острым, непохожим на монументальный памятник. К сожалению, нынешнее ТВ таким уже не является, — заключил собеседник.

Молчанов умер в ночь с 12 на 13 мая, ему было 75 лет. Последние дни жизни он провел в больнице. Автор и ведущий программы «До и после полуночи» боролся с онкологией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования близким Молчанова. Глава ведомства отметил, что миллионы зрителей смотрели и любили программы телеведущего.

