Россиянин подорвался на взрывчатке в ДНР Мэр Приходько: в Горловке при подрыве на взрывчатке пострадал человек

Мирный житель Горловки подорвался на взрывоопасном предмете, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. В результате мужчина получил ранения. По словам градоначальника, взрывчатку сбросили украинские военные.

В результате подрыва на взрывоопасном предмете ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель, — сообщил Приходько.

Ранее две гранаты нашли в мусорном ящике в ЖК «Мосфильмовский» на западе Москвы. Снаряды, упакованные в пакет, обнаружил дворник. Позднее выяснилось, что опасные предметы оказались муляжами.

До этого в Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке его задержания. В результате он погиб. Еще двое сотрудников полиции получили ранения.

Кроме того, в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки при взрыве на детской площадке. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Устройство было замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Свидетели быстро оказали мальчику первую помощь.