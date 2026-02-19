Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 10:18

Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания и ранил полицейских

В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке его задержания

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке его задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате он погиб, двое сотрудников полиции получили ранения.

Мужчина находился в розыске, инцидент произошел при задержании, он погиб, двое полицейских получили травмы, — сообщил собеседник агентства.

Ранее ФСБ России показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт на железной дороге в Кемеровской области по заданию украинских спецслужб. На опубликованном видео двое сотрудников ведомства преследуют одетого во все черное мужчину и валят его на землю. Через некоторое время его ведут в наручниках и сажают в машину.

До этого выяснилось, что в Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнюю девушку, которая под влиянием телефонных мошенников готовила теракт против российского военнослужащего. Девушка планировала установить самодельное взрывное устройство, полученное от украинских силовиков, на одном из автомобилей возле воинской части.

