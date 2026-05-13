Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Челябинске, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. В настоящий момент она устранена, пострадавших нет.

Жители Центрального района Челябинска почувствовали сильный запах аммиака на пересечении улиц Ленина и III Интернационала. По тревожному сигналу на место оперативно выехали сотрудники МЧС, для взятия проб воздуха — специалисты Минэкологии региона с передвижной лабораторией, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что на хладокомбинате произошла авария — сотрудники предприятия самостоятельно обнаружили свищ в аммиакопроводе и быстро устранили утечку газа. Для снижения вреда окружающей среде использовали воду. Несмотря на принятые меры, часть аммиака все же попала в воздух и распространилась по прилегающей территории, из-за чего появился резкий запах.

Ранее сообщалось, что в школе № 3 города Тары в Омской области во время учебного процесса произошло массовое отравление детей газом. Газ распространился по улице и проник в отдельный корпус школы, расположенный поблизости. В этот момент в помещении проходил урок технологии. В результате происшествия пострадали 40 учеников.