10 мая 2026 в 11:25

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России с 1 мая вступили в силу новые правила, касающиеся собственников и арендаторов жилья. Нововведения коснутся порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и регистрационного учета граждан.

Теперь коммунальные службы будут строже следить за своевременной поверкой приборов учета и передачей показаний. Если собственник не выполнит эти процедуры в срок, платить за воду, газ и электричество придется по нормативам, которые зачастую существенно выше фактического потребления.

Кроме того, с мая упрощается процедура снятия с регистрационного учета лиц, длительное время не проживающих в квартире. Собственники смогут подать заявление через МФЦ. Это актуально для арендодателей, случаев с фиктивной регистрацией или конфликтов между наследниками.

Ранее доцент РЭУ Андрей Моисеев сообщил, что жителям многоквартирных домов грозит штраф до 15 тыс. рублей за хранение колясок и велосипедов в подъезде. По словам эксперта, ответственность предусмотрена статьей 20.4 КоАП за создание пожароопасной ситуации.

Общество
арендаторы
собственники
жилье
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

