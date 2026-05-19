Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным

Близость к большому городу и инфраструктуре делает жилье элитным, рассказал 360.ru руководитель совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он отметил, что в премиум-сегменте покупатели предпочитают участки в поселках, где земля продается под дальнейшую застройку.

Премиальность или элитность, безусловно, обеспечена и площадью земельных участков, и их благоустройством, и безопасностью, и в конечном итоге окружением и людьми, которые там проживают. Но главные составляющие — это близость развитой инфраструктуры для жизни, — рассказал Апрелев.

Риелтор подчеркнул, что в некоторых элитных поселках продажи идут в частном порядке, а покупатели проходят тщательный отбор. По его словам, установка дополнительных ограничений по продаже может привести к снижению стоимости недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года почти на треть упало количество предложений о сдаче в аренду элитной недвижимости, при этом спрос на них за этот же период практически не изменился. Уточняется, что речь идет и о загородной жилой недвижимости, стоимость аренды которой в месяц превышает планку в 400 тыс. рублей.