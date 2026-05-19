В ГД хотят создать реестр компаний, имеющих право работать с ветеранами СВО

В России необходимо разработать реестр организаций, которые могут взаимодействовать с ветеранами спецоперации, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, такие компании должны быть под пристальным контролем государства.

С фронта возвращаются люди с травмированной психикой. В таком состоянии человек хватается за любую руку помощи. Этим пользуются мошенники. Под вывеской «психологической поддержки ветеранов» множатся структуры, которые выкачивают деньги из тех, кто потерял здоровье на поле боя. Пора создать единый реестр организаций, имеющих право работать с ветеранами СВО и ввести обязательные проверки. В соцсетях действуют псевдопатриотические объединения. Формально — «центры помощи ветеранам», а на деле — авторские методики без лицензии, тотальный контроль, платные семинары за десятки тысяч рублей, — высказался Панеш.

Он подчеркнул, что необходимо сделать включение организаций в реестр обязательным и сам список — доступным для общественности. При этом, по словам депутата, для них должны быть установлены определенные критерии: наличие лицензии на оказание психологических услуг, соответствие квалификации сотрудников установленным стандартам, а также отсутствие жалоб на их деятельность.

Также необходимо ввести уголовную ответственность за оказание помощи ветеранам без включения в реестр — до шести лет. В то же время организациям не из перечня следует запретить использовать в названиях слова «ветеран», «защитник», «СВО». Участники спецоперации заплатили высокую цену за защиту страны. Они не должны становиться добычей псевдопсихологов. Государство обязано создать систему, где каждая организация, работающая с ветеранами, будет проверена, — заключил Панеш.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает единые базовые меры поддержки участников СВО и их семей в регионах. Документ направлен на обеспечение одинакового подхода к предоставлению помощи.