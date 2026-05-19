Названо число погибших при опрокидывании катера в Бурятии «112»: пять человек погибли при опрокидывании катера в Бурятии

Пять человек погибли при опрокидывании катера в Бурятии, сообщил Telegram-канал «112». При этом десять пассажиров смогли выбраться на берег самостоятельно. Группа людей каталась на катере по Байкалу в рамках прогулочной экскурсии.

Ранее маломерное судно опрокинулось в реке Назинской под Томском. На борту находились четыре человека, трое из них пропали. Томская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации лодки. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в Санкт-Петербурге катер врезался в опору моста на канале Грибоедова. Судно столкнулось с основанием Ново-Конюшенного моста у Спаса на Крови. Прокуратура начала проверку. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших не приводилась.

В начале мая на Москве-реке в подмосковном Красногорске перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек — семеро несовершеннолетних и пятеро взрослых. Всех пострадавших спасатели извлекли из воды. Причины происшествия пока не известны.