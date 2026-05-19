Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:38

Названо число погибших при опрокидывании катера в Бурятии

«112»: пять человек погибли при опрокидывании катера в Бурятии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять человек погибли при опрокидывании катера в Бурятии, сообщил Telegram-канал «112». При этом десять пассажиров смогли выбраться на берег самостоятельно. Группа людей каталась на катере по Байкалу в рамках прогулочной экскурсии.

Ранее маломерное судно опрокинулось в реке Назинской под Томском. На борту находились четыре человека, трое из них пропали. Томская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации лодки. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в Санкт-Петербурге катер врезался в опору моста на канале Грибоедова. Судно столкнулось с основанием Ново-Конюшенного моста у Спаса на Крови. Прокуратура начала проверку. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших не приводилась.

В начале мая на Москве-реке в подмосковном Красногорске перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек — семеро несовершеннолетних и пятеро взрослых. Всех пострадавших спасатели извлекли из воды. Причины происшествия пока не известны.

Регионы
Россия
Бурятия
катера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией
Эксперт по этикету напомнила, как правильно посещать городские бассейны
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.