Катер врезался в опору моста в Санкт-Петербурге Катер врезался в опору моста на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге

Катер врезался в опору моста в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «112». По информации источника, авария произошла утром на канале Грибоедова.

По предварительной информации, судно столкнулось с основанием Ново-Конюшенного моста у Спаса на Крови. Прокуратура начала проверку по факту аварии с водным транспортом, данные о пострадавших уточняются.

Ранее на Москве-реке в Красногорске Московской области перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек — семеро несовершеннолетних и пятеро взрослых. Всех пострадавших спасатели извлекли из воды.

До этого в Волгограде затонула яхта стоимостью почти 18 млн рублей. Предварительно, причиной мог стать шторм и волны высотой два-три метра. Яхту разбило о понтон, и она почти полностью затонула. После судно стало уносить течением и ветром в сторону Красноармейского округа.

Также не менее 19 нелегальных мигрантов, в том числе ребенок, погибли у берегов турецкого города Бодрум. Сотрудники береговой охраны смогли спасти 20 человек. Известно, что мигранты из Ближнего Востока и Африки собирались перебраться в Европу через Турцию на лодке.