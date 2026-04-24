В Волгограде затонула яхта почти за 18 млн рублей

В Волгограде затонула дорогостоящая яхта, предположительно принадлежащая бывшему депутату Волгоградской городской думы от КПРФ, сообщает Telegram-канал «112». Предварительной причиной инцидента, произошедшего возле местного яхт-клуба «7 футов», мог стать сильный шторм.

По информации источника, речь идет о судне модели Silverton 35 Motor Yacht, стоимость которого оценивается в 17,9 млн рублей. Оно ушло под воду после того, как волны высотой два-три метра разбили его о понтон. Получив серьезные повреждения, яхта почти полностью погрузилась в воду, после чего ее стало уносить течением и ветром в сторону Красноармейского района города.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Сан-Паулу мощный шторм с градом привел к значительным перебоям в работе транспорта и повреждению имущества. Повреждены тысячи машин и здания. Ледяная крупа толстым слоем покрыла дворы, дороги, дома и автомобили, что затруднило передвижение по городу.

До этого у побережья турецкой провинции Анталья затонул катер с нелегальными мигрантами. Жертвами трагедии стали не менее 14 человек. Судно с гражданами Афганистана, среди которых были женщины и дети, обнаружили береговые службы утром в районе Демре.

