В Волгограде затонула яхта почти за 18 млн рублей

В Волгограде затонула дорогостоящая яхта, предположительно принадлежащая бывшему депутату Волгоградской городской думы от КПРФ, сообщает Telegram-канал «112». Предварительной причиной инцидента, произошедшего возле местного яхт-клуба «7 футов», мог стать сильный шторм.

По информации источника, речь идет о судне модели Silverton 35 Motor Yacht, стоимость которого оценивается в 17,9 млн рублей. Оно ушло под воду после того, как волны высотой два-три метра разбили его о понтон. Получив серьезные повреждения, яхта почти полностью погрузилась в воду, после чего ее стало уносить течением и ветром в сторону Красноармейского района города.

